الهواري : نحتاج الى اسبوعين بعد الاجراءات المشددة

الوكيل الاخباري -

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أعرب رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور فراس الهواري، عن قلقه من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المحافظات مثل العقبة ومادبا والبلقاء، التي تجاوزت فيها الإصابات حاجز المئات .وعن قراءته للوضع الوبائي وازدياد أعداد الإصابات الملحوظ، أكد الهواري في تصريحات على قناة رؤيا أن الجهات المختصة تحتاج إلى مدة أسبوعين لتقييم الحالة الوبائية أردنيا، من حيث قراءة الصعود في المنحنى الوبائي أو انخفاضه أو حتى استقراره.وتفاءل الهواري بالاجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة أخيرا (الحظر الشامل - زيادة عدد ساعات الحظر الجزئي - تغليظ عقوبة وغرامة عدم ارتداء الكمامة)، ووصفها بالإجراءات المساعدة للسيطرة على المنحنى الوبائي .وعن حظر الجمعة، أبدى الهواري وجهة نظره إزاء هذا القرار، مبينا أن انعكاسته لم تؤثر على أعداد الإصابات بكورونا الأحد، فتقييم الاجراءات المشددة أخيرا يحتاج إلى مدة 7 - 14 يوما.