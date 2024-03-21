الهيئة الخيرية تطلق حملة لدعم الطلاب الجامعيين من غزة

الوكيل الإخباري - أطلقت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة "دعم الطلاب الجامعيين من غزة" في الأردن، بالتعاون مع مجموعة من صانعي المحتوى، وفتح باب استقبال التبرعات النقدية ومن أنحاء العالم كافة.

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وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس إن الحملة تهدف إلى جمع التبرعات النقدية لدفع الأقساط الجامعية المتراكمة على الطلاب من قطاع غزة بسبب الظروف التي يمر بها القطاع جراء العدوان الإسرائيلي.



ولفت البيان إلى فتح باب التسجيل للطلاب من قطاع غزة مسبقا، حيث سيصل عدد المستفيدين من الحملة حوالي 200 طالب وطالبة يكملون دراستهم داخل المملكة ويعانون من انقطاع في الموارد المالية بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع.