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الى طلبة المدارس.. بدء التسجيل في أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي

الإثنين، 03-10-2022 02:27 م

الى طلبة المدارس.. بدء التسجيل في أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي

وزارة-التربية


الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات


أكد مدير إدارة العلاقات الثقافية والعامة والإعلام التربوي في وزارة التربية والتعليم زياد المومني بدء تسجيل المدارس والمؤسسات التعليمية للمشاركة في أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي 2023.

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وقال المومني لـ "الوكيل الاخباري" إن المشاركين في أولمبياد اللغة الانجليزية ومهاراتها سيكون ضمن فئتين الأولى فئة الكبار  من 11-17 عاما والثانية فئة الصغار 6-10 عاما.


واضاف ان لكل مؤسسة تعليمية تحت ظل وزارة التربية الحق بالمشاركة في المسابقة.


وكشف أن المدارس الحكومية ستحصل على خصم 50% من رسوم الاشتراك علما أن الرسوم للفئة الكبار 640 دينارا وللفئة الصغار 350 دينارا.


وتهدف المسابقة إلى زيادة مهارات الطلبة واثراء الطلبة باللغة الانجليزية .



 

 

 

 




 

 


 

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