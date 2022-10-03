الى طلبة المدارس.. بدء التسجيل في أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات



أكد مدير إدارة العلاقات الثقافية والعامة والإعلام التربوي في وزارة التربية والتعليم زياد المومني بدء تسجيل المدارس والمؤسسات التعليمية للمشاركة في أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي 2023.

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وقال المومني لـ "الوكيل الاخباري" إن المشاركين في أولمبياد اللغة الانجليزية ومهاراتها سيكون ضمن فئتين الأولى فئة الكبار من 11-17 عاما والثانية فئة الصغار 6-10 عاما.



واضاف ان لكل مؤسسة تعليمية تحت ظل وزارة التربية الحق بالمشاركة في المسابقة.



وكشف أن المدارس الحكومية ستحصل على خصم 50% من رسوم الاشتراك علما أن الرسوم للفئة الكبار 640 دينارا وللفئة الصغار 350 دينارا.



وتهدف المسابقة إلى زيادة مهارات الطلبة واثراء الطلبة باللغة الانجليزية .







