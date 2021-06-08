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الثلاثاء، 08-06-2021 06:19 م

اليرموك تشكل لجنة لتصويب أوضاع العاملين براتب مقطوع

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الوكيل الاخباري - أوضح رئيس جامعة اليرموك، الدكتور نبيل الهيلات، أن الجامعة تعكف حالياً على دراسة الأوضاع الإدارية للموظفين العاملين براتب مقطوع للوقوف على مدى أحقية منحهم حقوقاً مالية وعلاوات لاتخاذ القرار المناسب حيالها.
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وقال الهيلات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن الجامعة شكلت لجنة خاصة للنظر بمطالب هؤلاء الموظفين من خلال دائرة الموارد البشرية، الجهة المختصة بذلك وهي التي تتولى مهمة دراسة الأوضاع الوظيفية لهم، بهدف الوقوف على أي اختلالات ومعالجتها سواء ما يتعلق بالعلاوات أو أي امتيازات مالية أخرى لتصويبها، بأسرع وقت ممكن، مرجحا أن تنهي اللجنة عملها في غضون الأيام القليلة المقبلة.

 




 

 


 

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