امتحانات ' التوجيهي ' موضوعية باستثناء اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات

الوكيل الإخباري - قالت وزارة التربية والتعليم، إن طبيعة جميع أسئلة امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، موضوعيَّة، حيث إن 50 فقرة امتحانيَّة كل منها بـ (4) علامات، باستثناء اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، والرياضيات، التي ستحتوي أسئلة مقالية، إضافة إلى امتحان الرسم الصناعي لخصوصيَّته.

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وبينت الوزارة، أن "60% من أسئلة اللغة العربية موضوعية، بواقع (30) فقرة بوزن (120) علامة، و40% منها أسئلة مقالية، بوزن (80) علامة (قطعة عليها أسئلة + موضوع تعبير)".



أما اللغة الإنجليزية، فأوضحت الوزارة أن "70% من الأسئلة موضوعية، بواقع (35) فقرة بوزن (140) علامة، و30% أسئلة مقالية بوزن (60) علامة (قطعة عليها أسئلة + موضوع تعبير)".



وأشارت إلى أن 70% من أسئلة الرياضيات موضوعية، بواقع (35) فقرة بوزن (140) علامة، و30% من الأسئلة مقاليَّة بوزن (60) علامة.



وحول مقرَّرات الحفظ في الامتحان، قالت الوزارة، إنه "لن يُطلب من الطالب أن يُكمل الآيات من... إلى....، وكذلك الحديث، وكذلك القصائد.. لن يُطلب من الطالب أن يكتب أبياتا يحفظها، لكن، كل ما يتعلَّق بالآيات والأحاديث والقصائد من تفسير، وتوضيح، ومعاني مفردات مطلوب".



وأوضحت الوزارة أن "في الورقة التي تحتوي أسئلة مقالية وأسئلة موضوعية معا، سيكون السؤال الأول موضوعيا، تليه الأسئلة المقالية"، حيث دعت الطلبة إلى الإجابة عن فقرات السؤال الموضوعي بقلم الرصاص على نموذج القارئ الضوئي الذي يُعتمد حصرًا للتصحيح، وإلى استخدام قلم الحبر لإجابة الأسئلة المقالية على دفتر الإجابة.



وعن مباحث الورقتين، قالت، إن "امتحانات الورقتين، قرار جديد لمجلس الامتحان لصالح الطلبة، حيث تقدم المادة على ورقتين منفصلتين في يومين مختلفين، كل ورقة بـ (200) علامة، والعلامة المعتمدة للنجاح في المبحث هي متوسط علامتي الورقتين؛ مجموع علامتي الورقتين مقسومًا على 2".



وبينت أن امتحانات الورقتين، هي الرياضيات للعلمي والأدبي والشرعي، اللغة العربية/ تخصص للأدبي والشرعي، العلوم الصناعية الخاصة لطلبة الصناعي، الإنتاج النباتي، لطلبة الفرع الزراعي، إنتاج الطعام وخدمته، للفرع الفندقي والسياحي، العلوم المهنية الخاصَّة، لفرع الاقتصاد المنزلي.



ودعت الوزارة الطلبة إلى الدخول إلى الرَّابط الإلكتروني "http://exams.moe.gov.jo" لمعرفة موقع قاعة الامتحان، وإلى اتباع الموقع (location) لمعرفة مكان القاعة الجغرافي قبل أول جلسة امتحانية.



وأوضحت أن "بطاقة الجلوس متاحة عبر "http://exams.moe.gov.jo" وليس مطلوبًا من الطلبة مراجعة أي جهة للحصول عليها، وسيتم تسليمهم النسخ الورقية في أول جلسة امتحان"، داعية الطلبة إلى إحضار وثيقة إثبات الشخصية (هوية أحوال مدنية/ جواز سفر).



وأضاف "في قاعة الامتحان سوف يتسلم الطلبة؛ دفتر إجابة، نموذج القارئ الضوئي، ورقة الأسئلة، المقلمة: وتحتوي على 3 أقلام رصاص، ممحاة، مبراة، وقلم حبر في أول جلسة امتحانية لامتحان مقالي (English ولغة عربية ورياضيات ورسم صناعي للفرع الصناعي)".



"فور استلام ورقة الأسئلة، اقرأ الملحوظة في أعلى الورقة، وتأكَّد من عدد الأسئلة المذكور، وتأكَّد أنَّ الأسئلة تخص المبحث الذي تتقدم له، ثم اكتب اسمك ورقم جلوسك، وأجب عن الأسئلة ابتداءً على ورقة الأسئلة، ثم انقل الإجابة النهائية إلى ورقة القارئ الضوئي"، بحسب الوزارة.



وأضافت "عند انتهاء الامتحان، سوف يستلم المراقب من الطالب: دفتر الإجابة، نموذج القارئ الضوئي، وورقة الأسئلة"، داعية الطلبة إلى ترك المقلمة على المقعد لاستخدامها في الامتحانات المقبلة".