الأربعاء 09-06-2021
الوكيل الاخباري

وزارة التربية والتعليم : الحصول على علامة 100 بالتوجيهي وارد والنتائج بعد الامتحانات بشهر

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الثلاثاء، 08-06-2021 11:52 م

وزارة التربية والتعليم : الحصول على علامة 100 بالتوجيهي وارد والنتائج بعد الامتحانات بشهر

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الوكيل الاخباري - كشف وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس عن شكل الأسئلة المتوقعة في امتحان التوجيهي في مباحث الرياضيات واللغتين الإنجليزية والعربية، مبينا أنه ستكون على جزئين وهما اختيار من متعدد ومقالية، ولافتا إلى أنه سيخصص 4 علامات لكل فقرة اختيار من متعدد.

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وأشار إلى أن امتحان الرياضيات سيكون على ورقتين في كل واحدة منها 35 فقرة اختيار من متعدد وفي اللغة الإنجليزية 35 سؤال اختيار من متعدد والباقي أسئلة موضوعية، و30 فقرة اختيار من متعدد بامتحان اللغة العربية والباقي أسئلة موضوعية . 


و‏قال أبو قديس “سيبدأ التصحيح لاوراق الامتحانات مع أول أيام ‏الاختبارات وأعتقد أنه خلال شهر من آخر امتحان ستكون ‏النتائج جاهزة للنشر".


واكد أن تسجيل علامة 100 للطلبة ليست مستحيلة . 

 




 

 


 

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