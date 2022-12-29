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الخميس، 29-12-2022 11:46 م

انتهاء معالجة كل الاعتراضات المتعلقة بالمنح والقروض الجامعية البالغة نحو 28 ألف اعتراض

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس عن الانتهاء من معالجة كافة الاعتراضات الإلكترونية المقدمة والبالغ عددها 28131 اعتراضا بشأن المنح والقروض الجامعية.

وتحدث مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق باسم الوزارة مهند الخطيب عبر قناة المملكة عن انقسام الاعتراضات إلى قسمين: الأول 13388 طلبا متعلقا بالحالات الإنسانية، وبالتالي هذه ليست اعتراضات، ولا تعكس وجود خطأ في البيانات والمعلومات، بحسب الخطيب.

أما القسم الثاني، فيضم 14743 اعتراضا مختلفا، وقال الخطيب، إن عدد الاعتراضات الحقيقية التي أثبتت بوثائق حملها الطلبة واستدعت فعلا معالجة وضع الطالب وإعادة احتساب نقاطه مرة أخرى قبل الوصول إلى مرحلة الترشيح بلغ 2325 اعتراضا فقط.

وأوضح الخطيب أن العدد النهائي من الطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط، وسيتنافسون على المنح والقروض أصبح يبلغ 81378 طالبا وطالبة.

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