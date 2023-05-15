انطلاق المهرجان الدولي الخامس للتمور الأردنية في 13 تشرين الثاني المقبل

الوكيل الإخباري - جرى اليوم الاثنين، التوقيع على بروتوكول التعاون لتنظيم المهرجان الدولي الخامس للتمور الأردنية للفترة من 13 إلى 15 تشرين الثاني 2023، برعاية وزير الزراعة خالد الحنيفات.

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وقال الحنيفات، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تنظيم المهرجان، إن توقيع مذكرة التفاهم لتنفيذ المهرجان يأتي تأكيدا على نجاح المهرجان عاما تلو العام، وشاهداً على ظهوره بالمظهر المشرف الذي يليق بالمستوى الرفيع الذي حققه خلال دوراته الأربع السابقة.



وأضاف أن هذا التعاون يأتي استمرارا لنهج الشراكة الذي يجمع الإمارات والأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتوطيداً للعلاقة المتينة التي رسختها السنوات الخمس الماضية بين وزارة الزراعة الأردنية وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دولة الإمارات.



وأشاد الحنيفات بدور الجائزة في إطلاق وتنمية فكرة مهرجان دولي أصبح عنوانا لقطاع التمور الأردنية، ومحط إعجاب وتقدير المشاركين، وصاحب سمعة رائجة بين الزوار من داخل الأردن وخارجه، ونموذجاً يحتذى لمختلف القطاعات الإنتاجية، غير مقتصر على القطاعات الزراعية.



وأضاف أن الجائزة تفردت حين تفانت في نقل المعارف والعلوم وتحفيز الابداع والمبدعين حتى تطاول القطاع والعاملون فيه كما تفعل أشجار النخل فخرا وعطاء.