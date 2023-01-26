انطلاق فعاليات كانون الثاني للتوعية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم

الوكيل الاخباري - انطلقت في دائرة النسائية والتوليد بمدينة الحسين الطبية، بالتعاون مع المركز الوطني للعناية بصحة المرأة، اليوم الخميس، الفعاليات الأولى لشهر كانون الثاني للتوعية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات.



وقال العميد الطبيب زريقات: "بفضل التوجيهات الملكية السامية خطت الخدمات الطبية الملكية خطوات واسعة في المضمار الطبي والبحث العلمي على مستوى المنطقة لتقديم الخدمة الطبية المثلى لمواطننا الأردني"، مؤكداً أن الخدمات الطبية الملكية سباقة في مجال نشر الوعي واتخاذ إجراءات وتدابير بما يخص سرطان عنق الرحم، إذ توفر الخدمات الطبية الإمكانيات كافة للتعامل معه من حيث إجراء مسحة عنق وتنظير والخزعات وغيرها".

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