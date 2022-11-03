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الخميس، 03-11-2022 04:26 م

بايدن يربط بين الهجوم على بول بيلوسي وخطاب ترامب

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الوكيل الاخباري- استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابه الختامي قبل الانتخابات النصفية للتحذير، من خطاب سلفه دونالد ترامب، الذي بنظره أدى إلى الاعتداء على بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب.

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وقال بايدن إن "أكذوبة ترامب الكبيرة بأن انتخابات 2020 قد سرقت" كانت القوة الدافعة وراء كل من الهجوم على بيلوسي ومبنى الكابيتول، مشيرا إلى أنها "كذبة أدت إلى تصاعد خطير في العنف السياسي وترهيب الناخبين خلال العامين الماضيين".

وشجب بايدن بشكل استباقي أي جمهوري لن يقبل نتائج الانتخابات النصفية التي من المقرر أن تجري يوم الثلاثاء المقبل، بحجة أن المنافسة التي تلوح في الأفق تتعلق بقضية أكبر بكثير من أي من سياساته المحددة، مضيفا: "ستكون لدينا خلافاتنا.. لكن هناك شيء آخر على المحك، الديمقراطية بحد ذاتها".

وحول الاعتداء على زوج نانسي بيلوسي، كرر بايدن الكلمات التي قالها المهاجم: "أين نانسي؟ أين نانسي؟"، قبل تذكير الأمريكيين بأن "هذه هي الكلمات نفسها التي استخدمها الغوغائيون عندما اقتحموا مبنى الكابيتول"، يوم 6 يناير 2021.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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