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السبت، 27-04-2024 11:51 ص

مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية ينطلق 23 تشرين الأول

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الوكيل الاخباري- ينطلق مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية في مدينة مالمو بمملكة السويد في 23 تشرين الأول ، ويستمر لمدة أربعة أيام، ويشرف عليه نخبة من الفنانين والأكاديميين المختصين ، وتضم لجنة التحكيم للمهرجان، كلاً من الموسيقار صلاح الشرنوبي/مصر، والفنانة عبير نعمة / لبنان ، والموسيقار د. نصير شمة / العراق ، والدكتورة سونيا مبارك / تونس ،والموسيقار طاهر مامللي / سوريا .

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ويعتبر مهرجان مالمو الدولي للعود والموسيقى والأغنية العربية من أهم المهرجانات التي تعمل على تشجيع مبدعي الموسيقى والغناء العربي والمساهمة بالترويج لهم في كل الدول العربية .


وسعى مدير المهرجان السيد يوسف بدر منذ تأسيس المهرجان إلى البحث والتجديد في فعاليات المهرجان ، مرتكزا على دعم مسيرة الموسيقى العربية تعميقا للوجدان وانطلاقا للإبداع وتواصلا لدور المؤسسات والهيئات والجمعيات على خريطة الوطن العربي الكبير وخروجا بالموسيقى العربية إلى آفاق أرحب ، ونشر الموسيقى والسلام والتسامح .


و يحل مدير عام مهرجان جرش للثقافة والفنون السيد ايمن سماوي ،ضيفًا رئيسيًّا على المهرجان في دورته القادمة، ليكون إلى جانب لجنة التحكيم وإدارة المهرجان بتكريم الفائزين .

 




 

 


 

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