بحث التعاون بين الاقراض الزراعي والهيئة العربية للاستثمار

الوكيل الإخباري - بحث مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد المزروعي والوفد المرافق أوجه التعاون بين الجانبين.

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واستعرض دوجان الدور الريادي للمؤسسة بدعم القطاع الزراعي ورفع كفاءته باعتباره قطاعا استراتيجيا ودورها في دعم المشاريع الريادية والنوعية ذات القيمة المضافة والتي تساهم في تكثيف استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة، وإدخال أنماط زراعية تؤدي الى تقليل الكلف على المزارعين وتأمين أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي.



واوضح أن المؤسسة تقوم بتصميم العديد من المبادرات والخطط والبرامج الطموحة لعمل أنشطة زراعية تهدف الى تحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدا أهمية التعاون مع الهيئة وانعكاسه على القطاع الزراعي.



من جانبه، عرض المزروعي آلية تطوير العلاقة بين المؤسسة والهيئة من خلال زيادة التمويل وفرص الاستثمار، مشيدا بدور المؤسسة في تطوير قطاع الزراعة وخدمة المزارعين والتمويل الريفي.