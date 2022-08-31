هام من الغذاء والدواء حول مطرات الماء

الوكيل الإخباري - نشرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تزامنا مع بدء العام الدراسي، نصائح وإرشادات عن اختيار حافظات الطعام ومطرات الماء والتعامل معها لتجنب أي أضرار صحية.

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ودعت المؤسسة عند شراء الحافظات والمطرات إلى التأكد أنها من صنف غذائي، ويفضل أن تكون حافظة الطعام البلاستيكية مصنوعة من مادة "البولي بروبلين"، وفي حال شراء حافظات ومطرات مصنعة من مادة "البولي كاربونات" التأكد من وجود الإشارة التي تشير إلى خلوها من مادة "الباسفينول أ"، وعدم وجود رائحة كريهة أو غير مرغوبة عند فتح مطرة الماء.



ونصحت المؤسسة، عند الاستخدام اليومي لمطرات الماء وحافظات الطعام: بعدم ترك الماء أو الطعام لفترات طويلة داخلها، وتفريغها يوميا من أي بقايا، وغسلها بالصابون والماء بشكل جيد، وتعريضها للتهوية الجيدة، إلى جانب عدم ترك الحافظات والمطرات تحت أشعة الشمس مباشرة، والانتباه إلى الإشارة المثبتة عادة أسفلها تبين إمكانية تنظيفها باستخدام آلة غسيل الأواني "الجلاية"، وتسخين محتوياتها في "الميكرويف".