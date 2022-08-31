الأربعاء 31-08-2022
الوكيل الاخباري

394 ألف دينار لفتح وتعبيد شوارع بدير أبي سعيد

وزيرة الثقافة تلتقي وفدا إعلاميا مصريا في إربد

البنك المركزي يشارك بملتقى عربي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صناعيون في إربد يشيدون بقانون الاستثمار الجديد

الأمير الحسن يؤكد أهمية تكامل الصناعات

وزير العمل يبحث مع نظيره الفلسطيني تعزيز التعاون بين الجانبين

الجمارك تنظم دورة تدريبية متخصصة في أساسيات إدارة المخاطر

ورشة حول الأرشفة والتوثيق في الأردن وفلسطين

الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس

بحث التعاون العلمي بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا ومحمد السادس المغربية

الأربعاء، 31-08-2022 03:59 م

هام من الغذاء والدواء حول مطرات الماء

Ha4796b5bbb0549b8b9d312e3057c0c31k


الوكيل الإخباري - نشرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تزامنا مع بدء العام الدراسي، نصائح وإرشادات عن اختيار حافظات الطعام ومطرات الماء والتعامل معها لتجنب أي أضرار صحية.

اضافة اعلان


ودعت المؤسسة عند شراء الحافظات والمطرات إلى التأكد أنها من صنف غذائي، ويفضل أن تكون حافظة الطعام البلاستيكية مصنوعة من مادة "البولي بروبلين"، وفي حال شراء حافظات ومطرات مصنعة من مادة "البولي كاربونات" التأكد من وجود الإشارة التي تشير إلى خلوها من مادة "الباسفينول أ"، وعدم وجود رائحة كريهة أو غير مرغوبة عند فتح مطرة الماء.


ونصحت المؤسسة، عند الاستخدام اليومي لمطرات الماء وحافظات الطعام: بعدم ترك الماء أو الطعام لفترات طويلة داخلها، وتفريغها يوميا من أي بقايا، وغسلها بالصابون والماء بشكل جيد، وتعريضها للتهوية الجيدة، إلى جانب عدم ترك الحافظات والمطرات تحت أشعة الشمس مباشرة، والانتباه إلى الإشارة المثبتة عادة أسفلها تبين إمكانية تنظيفها باستخدام آلة غسيل الأواني "الجلاية"، وتسخين محتوياتها في "الميكرويف".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202230181539101673923

394 ألف دينار لفتح وتعبيد شوارع بدير أبي سعيد

82022615318207594609

وزيرة الثقافة تلتقي وفدا إعلاميا مصريا في إربد

820222185225191648129

البنك المركزي يشارك بملتقى عربي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

w

صناعيون في إربد يشيدون بقانون الاستثمار الجديد

wwww

الأمير الحسن يؤكد أهمية تكامل الصناعات

8202230174122631678134

وزير العمل يبحث مع نظيره الفلسطيني تعزيز التعاون بين الجانبين

أخبار متعلقة
ما_هي_مهام_لجنة_الصحة_المدرسية_في_المدارس_الأردنية؟

اجتماع يبحث آليات تعزيز خدمات الصحة المدرسية

36189966_101

الغذاء والدواء: الأردن خال من الأدوية المزورة والمقلدة

7202226101153637503662

الغذاء والدواء تستحدث مكتبين في الأغوار والظليل

image (6)

استحداث مكتب للغذاء والدواء في القسطل

0L5A0995

إتلاف 144 طن مواد غذائية مستوردة مخالفة

0L5A1000

الغذاء والدواء: إغلاق 162 موقعا إلكترونيا تروّج للأدوية ومواد التجميل