بحث التعاون بين اليرموك وسيمنز للتكنولوجيا الطبية في ألمانيا

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد مع رئيس مركز الابتكار الفكري في شركة سيمنز للتكنولوجيا الطبية في المانيا الدكتور سلطان حيدر، ‏وممثل المكتب الإقليمي للشركة سيد مهدي خلال زيارتهم الجامعة اليوم الخميس، سبل التعاون البحثي والتدريبي بين الجانبين.



وأشار مساد إلى أهمية تحفيز طلبة الجامعة على تطوير قدراتهم وتوسيع مداركهم العلمية والفكرية، بما يُمكن الجامعة من تخريج شباب يتمتعون بروح الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، موضحاً أنه لتحقيق ذلك يتحتم على الطلبة الانضمام لبرامج ودورات تدريبية تطبيقية لتطوير مهاراتهم في مجال عملهم.



ولفت إلى إمكانية إنشاء حاضنة باسم الشركة تختص بالريادة والابتكار في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، بالإضافة إلى إمكانية انضمام طلبة الكلية لبرنامج تدريبي معتمد في الشركة في مجال الأجهزة والمعدات الطبية، فضلا عن التعاون في مجال إنشاء برنامج زمالة يعنى بتبادل الباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة بين اليرموك ومختلف المختبرات والحاضنات التابعة للشركة.

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