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الثلاثاء، 02-05-2023 12:59 م

بدء الإمتحان العملي لطلبة الشامل الخميس

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

يبدأ الإمتحان العملي للشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الربيعية للعام 2023 اعتباراً من صباح بعد غد الخميس الموافق 4/5/2023 ولغاية نهاية دوام الخميس الموافق 11/5/2023.اضافة اعلان


وقالت جامعة البلقاء التطبيقية لـ "الوكيل الإخباري" إنه بلغ عدد الطلبة المشتركين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الربيعية للعام 2023، 6085 طالبا وطالبة من كلية جامعية وجامعية متوسطة.

وبينت إن الورقة الأولى من الامتحانات النظرية تعقد يومي الثلاثاء 23/05/2023، والأربعاء 24/05/2023، أما الورقة الثانية يومي السبت 27/05/2023 والأحد 28/05/2023.

 




 

 


 

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