عجلون: إطلاق مبادرة فرحة عيد بمستشفى الأيمان الحكومي

الوكيل الاخباري -

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أطلقت كلية عجلون الجامعية اليوم مبادرة "فرحة عيد" للأطفال المرضى بمستشفى الإيمان الحكومي.وقال عميد الكلية الدكتور وائل الربضي انه انسجاما مع روح المحبة والتكافل وانطلاقا من مسؤولية الكلية تجاه المجتمع المحلي التي تنبثق من فلسفة جامعة البلقاء التطبيقية وبمناسبة حلول عيد الفطر تم إطلاق المبادرة الطلابية الثالثة لفريق أرسم بسمة وتحت شعار "فرحة عيد " والتي تمثلت بتوزيع الهدايا على الأطفال المرضى.وثمن الربضي الجهود التي بذلها الطلبة لإخراج هذه المبادرة على أرض الواقع .وقالت الدكتورة منتهى المومني مساعد العميد للشؤون الطلابية القائمة على المبادرة إن المبادرة تأتي لرسم الابتسامة والفرحة على وجوه الأطفال الراقدين على أسرة الشفاء في المستشفى وإدخال السرور إلى قلوبهم والذين أبعدتهم ظروفهم الصحية عن اللعب مع أقرانهم في أيام العيد .وأشاد مدير المستشفى الدكتور محمد الفريحات بالقائمين على هذه المبادرة لخدمة المجتمع وإدخال الفرح والسرور في نفوس الأطفال المرضى الراقدين على أسرة الشفاء.واشتملت المبادرة على توزيع الهدايا على الأطفال وأبناء الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية تقديرا لدورهم الإنساني في متابعة الحالات المرضية للأطفال البعيدين عن عائلاتهم خلال العيد.