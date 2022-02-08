بدء عملية ردم الحفر والآبار العميقة المهجورة بلواء بني كنانة

الوكيل الاخباري - قال متصرف لواء بني كنانة عمر القضاة، إنه استجابة للتوجيهات الحكومية حول عملية الإسراع بردم الآبار والحفر العميقة التي تشكل خطرا على حياة المواطنين في اللواء فقد تم تشكيل لجنة متخصصة لهذه الغاية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحديد أماكنها والبدء بعملية ردمها.

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وأشار الى أنه تم التعامل حتى الآن مع مجموعة من الآبار المهجورة والحفر العميقة في مناطق باللواء، ومنها منطقة حريما وخرجا التابعة لبلدية اليرموك الجديدة، ومناطق في بلدية خالد بن الوليد وبلدية الكفارات، حيث تمت عملية مخاطبة الجهات المعنية من البلديات ومديرية الآثار والمواطنين حتى تقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة لردمها وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم الخاصة.



ودعا القضاة جميع المواطنين في اللواء الى التعاون مع الكوادر المعنية حتى تتمكن من القيام بالواجبات المطلوبة منها وبالشكل الصحيح.



مدير منطقة حريما في بلدية اليرموك الجديدة المهندس فيصل الزعبي، أشار الى أنه تم التعامل مع عدد من الحفر والآبار في عدد من المناطق التابعة للبلدية، حيث تمت عملية إغلاق البعض منها، إضافة للتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول مناسبة لردم المتبقي منها خاصة تلك التي تشكل مصدر خطر لصحة وسلامة المواطنين في مناطقهم.



من جهتهم، ثمن مواطنون من لواء بني كنانة التوجيهات الحكومية الهادفة لتحديد أماكن وجود تلك الحفر والآبار الخطرة، والتي تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين خاصة الأطفال منهم، مؤكدين أهمية الاستمرار في مثل هذه الإجراءات التي تساهم في الحفاظ على صحة وسلامة جميع سكان المنطقة.