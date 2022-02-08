الثلاثاء 08-02-2022
الوكيل الاخباري

إصابة 4 أشخاص أحدهم بحالة سيئة إثر حادث تصادم واشتعال مركبتهم في الكرك - صور

بدء عملية ردم الحفر والآبار العميقة المهجورة بلواء بني كنانة

المستقلة للانتخاب: مؤسف عدم ترشح السيدات لمنصب "رئيس بلدية"

أوبريت يتغنى بجلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الـ 60

سرايا القدس تستهدف قوات تابعة للاحتلال الإسرائيلي بالرصاص جنوب غرب جنين

توجه لإصدار موقع إلكتروني يقدم خدمات تطبيق سند

جماهير غفيرة تشيّع جثامين شهداء نابلس الثلاثة الذين اغتالتهم قوات الاحتلال

البحرين تدعم اللاجئين السوريين في الأردن

تركيا تبدأ عمليات التطعيم بلقاح توركوفاك المحلي

الجامعة العربية تدين مقتل 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال

الثلاثاء، 08-02-2022 09:07 م

بدء عملية ردم الحفر والآبار العميقة المهجورة بلواء بني كنانة

1644344964235


الوكيل الاخباري - قال متصرف لواء بني كنانة عمر القضاة، إنه استجابة للتوجيهات الحكومية حول عملية الإسراع بردم الآبار والحفر العميقة التي تشكل خطرا على حياة المواطنين في اللواء فقد تم تشكيل لجنة متخصصة لهذه الغاية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحديد أماكنها والبدء بعملية ردمها.

اضافة اعلان

وأشار الى أنه تم التعامل حتى الآن مع مجموعة من الآبار المهجورة والحفر العميقة في مناطق باللواء، ومنها منطقة حريما وخرجا التابعة لبلدية اليرموك الجديدة، ومناطق في بلدية خالد بن الوليد وبلدية الكفارات، حيث تمت عملية مخاطبة الجهات المعنية من البلديات ومديرية الآثار والمواطنين حتى تقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة لردمها وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم الخاصة.


ودعا القضاة جميع المواطنين في اللواء الى التعاون مع الكوادر المعنية حتى تتمكن من القيام بالواجبات المطلوبة منها وبالشكل الصحيح.


مدير منطقة حريما في بلدية اليرموك الجديدة المهندس فيصل الزعبي، أشار الى أنه تم التعامل مع عدد من الحفر والآبار في عدد من المناطق التابعة للبلدية، حيث تمت عملية إغلاق البعض منها، إضافة للتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول مناسبة لردم المتبقي منها خاصة تلك التي تشكل مصدر خطر لصحة وسلامة المواطنين في مناطقهم.


من جهتهم، ثمن مواطنون من لواء بني كنانة التوجيهات الحكومية الهادفة لتحديد أماكن وجود تلك الحفر والآبار الخطرة، والتي تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين خاصة الأطفال منهم، مؤكدين أهمية الاستمرار في مثل هذه الإجراءات التي تساهم في الحفاظ على صحة وسلامة جميع سكان المنطقة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
45f7be4316cd3f095b2f0abad0b00925

إصابة 4 أشخاص أحدهم بحالة سيئة إثر حادث تصادم واشتعال مركبتهم في الكرك - صور

maxresdefault

المستقلة للانتخاب: مؤسف عدم ترشح السيدات لمنصب "رئيس بلدية"

ddd

أوبريت يتغنى بجلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الـ 60

610ecfa1f4158

توجه لإصدار موقع إلكتروني يقدم خدمات تطبيق سند

ffff

البحرين تدعم اللاجئين السوريين في الأردن

220222203824817406069

الجمارك تعقد دورة حول الرقابة الداخلية والجمركية