الأحد 24-09-2023
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الأحد، 24-09-2023 03:51 م

برامج تمويلية بمبالغ من 5000 إلى 75000 دينار لأبناء معان

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الوكيل الإخباري - دعا مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات، إلى التركيز على التشغيل بدلاً من التوظيف، في ظل محدودية التوظيف في القطاعين العام والخاص.

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وأكد الوريكات خلال اجتماعه بموظفي فرع الصندوق في محافظة معان اليوم الأحد، ضرورة اختصار الوقت وإنجاز معاملات المواطنين بأسرع ما يمكن، والاستفادة من الرقمنة بالحصول على الموافقات اللازمة بشكل آلي.


وبين أن تمويل المشاريع لأبناء محافظة معان متاح لمختلف البرامج التمويلية بمبلغ يتراوح بين 5000 دينار ولغاية 75000 دينار، مشيدا بالميزات الاقتصادية والاستثمارية في معان.


وأكد الوريكات ضرورة تشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الأعمال، وإجراء المزيد من دراسات الاحتياجات التدريبية والتمويلية وجلسات التوعية لأبناء المحافظة.

 




 

 


 

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