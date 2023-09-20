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الأربعاء، 20-09-2023 04:33 م

"التنمية والتشغيل": لا يوجد سيدة مسجونة على ذمة قروض لصالح الصندوق

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الوكيل الإخباري - قال مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات، إنه لا يوجد في مراكز الإصلاح والتأهيل سيدة مسجونة على ذمة قروض مستحقة لصالح الصندوق.

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وأضاف الوريكات، خلال لقاء وفد من ملتقى البرلمانيات الأردنيات، اليوم الاربعاء، أن أموال الصندوق هي أموال عامة، إذ لا يتلقى الصندوق أي دعم من الموازنة العامة، إنما يعمل على تمويل ذاته بذاته، موضحا أن التمويل الذي يقدمه الصندوق يتم من خلال دفعات وليس دفعة واحدة، وذلك بعد القيام بزيارة تفتيشية للاطلاع على تجهيزات المشروع.


وبيّن أنه تم تأجيل سداد القروض على المُقترضين خلال فترة جائحة فيروس كورونا حتى نهاية العام الماضي، مضيفاً أن نسبة سداد القروض لغاية اليوم وصلت إلى 96 %. 


وأوضح أن الصندوق يمنح المقترض سقفاً تمويلياً حتى 15 ألف دينار، بنسبة مُرابحة 4%، وفترة سداد تصل لغاية 84 شهراً، وفترة سماح لغاية 3 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.

 




 

 


 

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