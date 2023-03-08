بركة العرايس بحيرة نادرة تفتقر للخدمات في إربد

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



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اكد رئيس بلدية خالد بن الوليد يوسف مبروك محامدة أن بركة العرايس منطقة سياحية يرتادها الزوار في فصل الربيع وتحتضنها منطقة ملكا بمحافظة إربد تتمتع بطبيعة ساحرة وتفتقد إلى العديد من الخدمات .وطالب المحامدة عبر "الوكيل الإخباري" بتأهيل الطرق المؤدية إلى بركة العرايس نظرا لترديها وعدم الاهتمام بها من قبل وزارة السياحة.وتبلغ مساحة مسطحها المائي حوالي عشرة دونمات، ويقدر عمقها بأكثر من خمسين مترا.ونوه ان البلدية قامت بتشكيل لجنة للاهتمام بالمناطق السياحية التابعة لها من حيث النظافة .ودعا وزارة السياحة بضرورة الاهتمام ببركة العرايس خاصة وانها قريبة جدا من آثار أم قيس والحمة الأردنية، مضيفا أنها منطقة سياحية تجذب إليها الزوار بجمالها النفاذ.وأشار إلى أن البركة من أجمل البرك الموجودة في الأردن إذ تتواجد بين سلسلة جبال تقع في قرية ملكا مكونة منظرا جماليا في الربيع.وتحتضن بركة العرايس عدد من الحيوانات مثل السلحفاة المائية المهددة بالإنقراض والبط والطيور المهاجرة إلى أوروبا.وتتمتع بركة العرايس بطبيعة ساحرة وإرث تاريخي امتد لسنوات طويلة وتعد نقطة جذب للباحثين الاستجمام