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الخميس، 17-02-2022 09:18 م

بعد شكاوى مواطنين.. جمعية البنوك لـ"الوكيل": لن يُقتطع أي مبلغ من المكرمة الملكية

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الوكيل الاخباري - شكا مواطنون من قيام بعض البنوك باقتطاع مبلغ الـ100 دينار من المكرمة الملكية أو جزء منها، وذلك لسداد أقساط مستحقة أو قروض على أصحابها، وذلك بخلاف ما أكده تعميم صادر عن البنوك لفروعها.

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وجاء في تعليمات صرف المكرمة الملكية للعسكريين العاملين والمتقاعدين الصادرة عن البنك المركزي الأردني بأنه "يُصرف المبلغ كاملا لمستحقه، دون أي اقتطاع أو خصم، وعدم استخدام المبلغ أو جزء منه لتسديد قسط مستحق أو حجز لصالح البنك، ويتم صرف المبلغ كاملا للعميل المتعثر، إضافة إلى عدم استغلال المبلغ لغايات جدولة القروض".

 

وتداول ناشطون على الفيسبوك معلومات عن قيام بعض البنوك باقتطاع المبلغ أو جزء منه لصالح سداد القروض، كما تداولوا صوراً لحساباتهم البنكية تبين صرف المكرمة الملكية لحساباتهم، لكن سرعان ما تم سحبها لصالح سداد القروض.

 

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم السالم أن تعليمات البنك المركزي إلى كافة البنوك العاملة في الأردن واضحة، و لا يمكن مخالفة تعليمات صرف المكرمة الملكية، مشيراً أن البنوك هي واسطة لنقل المكرمة إلى مستفيديها فقط.

 

وأشار السالم لـ"الوكيل الاخباري" إلى أن التعليمات تمنع اقتطاع أي مبلغ من المكرمة أو أي جزء منه لصالح البنوك سواء لسداد قروض أو لسداد عن المتعثر، كما أنه لا يجوز فرض أي رسوم أو عمولة على المبلغ، ويسلّم المبلغ كاملاً إلى مستحقه.

 

ودعا السالم أي شخص صرفت له المكرمة الملكية وقام البنك باقتطاعها أو جزء منها إلى مراجعة البنك فوراً ليتسلمها كاملةً دون اقتطاع، مشدداً أن أي خطأ وقع يكون غير مقصود وسيتم تصويب الملاحظة في البنك بشكل فوري.

 

 

 

 




 

 


 

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