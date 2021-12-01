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الأربعاء، 01-12-2021 11:08 ص

بلدية إربد تعلن استعدادها للمنخفض الجوي

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الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية اربد الكبرى استعدادها التام لاستقبال المنخفض الجوي الذي بدأت المملكة التأثر به اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء.

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وقال الناطق الإعلامي للبلدية رداد التل أن فرق البلدية أنهت استعدادها خلال الفترة الماضية وعملت بشكل مكثف على تفقد جميع مناهل تصريف مياه الأمطار سواء من خلال صيانتها وإزالة النفايات العالقة بها والتأكد من جريان المياه بداخلها دون وجود أي عوائق.


وبين التل كذلك أن البلدية عملت على تجريف الأودية وتنظيفها بهدف ضمان تدفق المياه خلالها نحو السدود.


وناشد التل المواطنين عدم ربط خطوط المجاري بشبكات تصريف مياه الأمطار معتبراً أن هذا الأمر يشكل سبباً رئيسياً بفيضان شبكات التصريف الخاصة بمياه الأمطار.


وأكد أن البلدية قامت بتشكيل فرق للطوارئ تعمل على مدار الساعة وتستقبل الشكاوى من المواطنين للعمل على حلها بشكل فوري موضحاً أن الأرقام المخصصة لهذه الفرق كالتالي: (0790570555 /0780570555 ) داخل مدينة اربد وفرقة الطوارئ لبني عبيد / 0799095052 فيما تم تخصيص فرقة طوارئ لمنطقة حكما والمناطق الشمالية ويتم الإتصال بها عبر الرقم 0788699735
كما بين أن البلدية تستقبل الشكاوى كذلك عبر تطبيق واتس اب من خلال الرقم  0770415335  أو على الرقم الأرضي 027244373 خلال أوقات الدوام الرسمي.
ونوه أن صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تستقبل كذلك جميع الشكاوى من خلال رسائل الصفحة وتتم متابعتها أولاً بأول.


 




 

 


 

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