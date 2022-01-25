بلدية إربد تكثف جهودها استعداداً لمواجهة المنخفض الجوي

الوكيل الاخباري - تكثف بلدية إربد الكبرى، والمديريات المعنية في المحافظة، جهودها واستعداداتها لمواجهة المنخفض الجوي، والحالة الجوية السائدة خلال الأيام المقبلة.



وعززت البلدية تواجد فرق الطوارىء في لواء بني عبيد المتاخم لمحافظة عجلون بعدد من الآليات الثقيلة القادرة على فتح الطرق في حال اغلاقها بسب تراكم الثلوج.



وبين مدير الطوارئ في البلدية المهندس نبيل أبو الزيت اليوم، أن هذا الإجراء يأتي احترازياً وبهدف اختصار الوقت والجهد في حال بدء تساقط الثلوج بحيث تكون الآليات متواجدة في الموقع وتباشر عملها بشكل فوري حفاظا على سلامة سالكي الطريق وضمان عدم اغلاقها بفعل تراكم الثلوج على أن تكون الأولوية للطرق المؤدية للمستشفيات ومداخل ومخارج المدينة.

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