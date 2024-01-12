بلدية الجنيد تتعامل مع 20 حالة ارتفاع منسوب مياه

الوكيل الإخباري - تعاملت الكوادر الميدانية العاملة في بلدية الجنيد بمحافظة عجلون خلال المنخفض الجوي مع 20 حالة ارتفاع منسوب مياه لعدد من الشوارع ومنزلين في صخرة.

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وقال رئيس البلدية الدكتور مهدي المومني إن الكوادر تعمل على نظام ورديات على مدار 24 ساعة ضمن خطة الطوارئ التي وضعتها للمنخفض الجوي لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة، مشيراً أنه تم التعامل مع سحب وشفط مياه داهمت عدة منازل بمختلف المناطق التابعة للبلدية.



وأشار المومني إلى أنه يوجد 3 غرف عمليات في صخرة وعبين والغرف الرئيسية في البلدية لتلقي واستقبال الملاحظات من قبل المواطنين على الأرقام الرئيسية التي وضعتها البلدية على صفحتها وهي : مدير منطقة عبين معتصم المومني 0777351095 ومدير منطقة صخرة مراد المومني 0779767379 ومدير تنفيذي المهندسة لارا المومني 0779612121 ومدير مكتب الرئيس محمود المومني 0797116529 ورئيس البلدية الدكتور مهدي المومني 0776206060 .



وأكد جاهزة الآليات في غرفة العمليات الطارئة بالبلدية لاستخدامها للظروف الجوية السائدة وتقديم الخدمات للمواطنين خلال المنخفض الجوي.