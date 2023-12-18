عجلون: 415 مستفيدا من برامج التدريب المهني

الوكيل الإخباري - ساهم معهد التدريب المهني في محافظة عجلون، بتوفير فرص التدريب والتأهيل لـ 415 شابا وشابة.

اضافة اعلان



وقال مدير المعهد المهندس معتصم القضاة، إن المعهد أصبح رافدا للشباب والشابات الباحثين عن فرص ومهن تدريبية نوعية، تزودهم بالخبرات والمهارات التي تؤهلهم لسوق العمل.



وقال إن عدد الدورات التي عقدت في المعهد تجاوزت 31 دورة تدريبية للذكور والإناث، تنوعت في عدة مجالات منها الهايبرد والتكييف والتبريد والسياحة والفندقة والخياطة الصناعية والتجميل والكوافير وحاضنة الأطفال والألمنيوم والحدادة للذكور والنجارة والديكور، حيث تشمل جميع فئات المجتمع.

وأوضح أن هناك عدة مشاريع من ضمن هذه الدورات، منها التدريب السياحي حيث بلغ مجموعهم 170 متدربا ومتدربة بالشراكة مع وزارة السياحة، ومشروع التعليم المهني والتقني بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم بمجموع 125متدرب ومتدربة.



وأشار إلى أن نوعية هذه البرامج حديثة على التدريب المهني وبعضها تقليدية والتي تتناسب مع سوق العمل ويحتاجها القطاع الخاص، حيث أن آلية تنفيذها تقوم على التدريب التشاركي وأن جزءا منها ينفذ في مشاغل التدريب المهني/عجلون، والجزء الآخر مع القطاع الخاص بجميع مستوياته وتخصصاته .