الإثنين 18-12-2023
الوكيل الاخباري
 

كم بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم ؟

مقتل جندي خامس من جيش الاحتلال في معارك غزة اليوم

"القسام" في رسالة مبهمة إلى جيش الاحتلال: وصلتم متأخرين

بيان هام من الضمان الاجتماعي للأردنيين

الخصاونة: القطاع السياحي تأثر بشكل واضح بحرب غزة

إصابة اسرائيلية بإطلاق نار على سيارة قرب بلدة عطيرت وسط الضفة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

هآرتس تكشف أوضاع محتجزين فلسطينيين لدى جيش الاحتلال بقطاع غزة

الصفدي الغاضب يرفع جلسة النواب احتجاجا على غياب وزراء ومسؤولين - فيديو

ارتفاع عدد شهداء مخيم الفارعة جنوبي طوباس إلى 4 منذ صباح اليوم

عاجل

"القسام" في رسالة مبهمة إلى جيش الاحتلال: وصلتم متأخرين

الإثنين، 18-12-2023 12:32 م

عجلون: 415 مستفيدا من برامج التدريب المهني

0L5A0210


الوكيل الإخباري - ساهم معهد التدريب المهني في محافظة عجلون، بتوفير فرص التدريب والتأهيل لـ 415 شابا وشابة.

اضافة اعلان


وقال مدير المعهد المهندس معتصم القضاة، إن المعهد أصبح رافدا للشباب والشابات الباحثين عن فرص ومهن تدريبية نوعية، تزودهم بالخبرات والمهارات التي تؤهلهم لسوق العمل.


وقال إن عدد الدورات التي عقدت في المعهد تجاوزت 31 دورة تدريبية للذكور والإناث، تنوعت في عدة مجالات منها الهايبرد والتكييف والتبريد والسياحة والفندقة والخياطة الصناعية والتجميل والكوافير وحاضنة الأطفال والألمنيوم والحدادة للذكور والنجارة والديكور، حيث تشمل جميع فئات المجتمع.

 

وأوضح أن هناك عدة مشاريع من ضمن هذه الدورات، منها التدريب السياحي حيث بلغ مجموعهم 170 متدربا ومتدربة بالشراكة مع وزارة السياحة، ومشروع التعليم المهني والتقني بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم بمجموع 125متدرب ومتدربة.


وأشار إلى أن نوعية هذه البرامج حديثة على التدريب المهني وبعضها تقليدية والتي تتناسب مع سوق العمل ويحتاجها القطاع الخاص، حيث أن آلية تنفيذها تقوم على التدريب التشاركي وأن جزءا منها ينفذ في مشاغل التدريب المهني/عجلون، والجزء الآخر مع القطاع الخاص بجميع مستوياته وتخصصاته .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1634935260651 (2)

"الصحفيين" تلغي حفل تكريم أبناء الناجحين في الثانوية تضامنا مع غزة

1220231115116516621373

بيان هام من الضمان الاجتماعي للأردنيين

ننن

رئيس الوزراء يعزي نظيره الكويتي بوفاة أمير الكويت

image (12)

الخصاونة: القطاع السياحي تأثر بشكل واضح بحرب غزة

WhatsApp Image 2023-12-18 at 11.58.22 AM

البواريد: نقل أرشيف الدولة السياسي بنسبة 100%

وزارة الداخلية

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - اسماء

أخبار متعلقة
1702465015924

محافظ عجلون: غرف الطوارئ جاهزة للتعامل مع الظروف الجوية

407418192_747952130701637_875230324339092076_n

عجلون: حملة للتبرع بالدم دعما لقطاع غزة

WhatsApp Image 2023-11-20 at 5.57.00 PM

الصين تؤكد دعمها لحل عادل للقضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة

WhatsApp Image 2023-11-20 at 5.06.55 PM

الأشغال تتعامل مع 124 بلاغا وتنشر أرقام الطوارئ

2dbdf36b70141fae84e644b38fc53415

تعرف على أعلى وأقل المحافظات في معدل الهطول المطري خلال 24 ساعة

WhatsApp Image 2023-11-19 at 11.48.51 PM

الدفاع المدني ينقذ عددا من الأشخاص داهمتهم مياه الأمطار في معان - فيديو