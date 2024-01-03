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الأربعاء، 03-01-2024 04:51 م

البدء بتنفيذ خطة الطوارئ للتعامل مع الظروف الجوية بعجلون

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الوكيل الإخباري - قال محافظ عجلون رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة، الدكتور قبلان الشريف، إن هناك متابعة مع جميع الدوائر والجهات المعنية في المحافظة، من أجل تنفيذ خطة الطوارئ للتعامل مع الظروف الجوية.

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وأضاف أن طبوغرافية عجلون الصعبة تتطلب تكثيف الجهود لتسيير حركة المواطنين، مشيرا إلى أهمية إعطاء الملاحظات والشكاوى التي ترد خلال المنخفض الأولوية ومن أبرزها تجمع الأمطار على مثلث عبين الذي يشكل بؤرة ساخنة كونه يتسبب بإغلاق الطريق حال ارتفاع منسوب المياه ويعرقل حركة السير.


وأشار إلى أن المحافظة تشهد بين الحين والآخر اعتداءات على الثروة الحرجية لغايات التحطيب الجائر وبيعها دون التفكير بجمالية المنطقة أو مستقبل السياحة لعجلون، مؤكدًا أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الزراعة والإدارة الملكية لحماية البيئة، لتكثيف تواجد الدوريات لتشديد الرقابة ومنع الاعتداء على الثروة الحرجية.

 




 

 


 

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