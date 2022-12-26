بلدية الزرقاء تبدأ بتنفيذ الحجز على أملاك 1200 مكلفاً تحقق عليهم الضرائب

الوكيل الاخباري- استكملت بلدية الزرقاء الاجراءات القانونية لتنفيذ الحجز على املاك ( 1200 ) مكلفاً تحقق عليهم ضرائب سابقة مستحقة للبلدية .

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وقال الناطق الاعلامي باسم بلدية الزرقاء ينال المعاني بأن دائرة ضريبة الابنية والاراضي والمستشارين القانونيين واللجنة المكلفة بتحصيل المال العام استكملوا كافة الاجراءات القانونية للمباشرة في تنفيذ الحجز على املاك ( 1200 ) مواطن ممن تخلفوا عن تسديد ما يستحق عليهم من ضرائب لبلدية الزرقاء منذ اعوام .



واضاف المعاني بأن البلدية ستبدأ باجراءات الحجز على املاك المكلفين اعتباراً من تاريخ 29/12/2022 .



وبين المعاني بأن بلدية الزرقاء قد قامت بنشر اسماء الأشخاص المتخلفين عن دفع الضرائب المترتبة عليهم لصالح البلدية في الصحف المحلية اليومية والجريدة الرسمية عملاً باحكام الفقرة ( ب ) من قانون تحصيل الاموال العامة رقم ( 6 ) لسنة 1952م للمبادرة في دفع المبالغ المتحققه عليهم خلال ( 60 ) يوم من تاريخ النشر في الصحف المحلية اليومية والرسمية .