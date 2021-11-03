الأربعاء 03-11-2021
الوكيل الاخباري

اختتام دورة تطوير مهارات الأدلاء السياحيين بالبلقاء

إيران تعلن الاتفاق على استئناف المفاوضات النووية في فيينا

أكثر من 150 ألف مستفيد من خدمات منظمة النهضة (أرض)

الهلال الأحمر الأردني يستقبل طلبات كفالات الأيتام بالطفيلة

المعايطة نائبا لرئيس اتحاد الموانئ البحرية العربية

ارتفاع أعداد المصابين بالتسمم بعد تناولهم الفلافل إلى 568 مصابا في العراق

واشنطن تنفي ادعاءات محاولتها مصادرة ناقلة نفط إيرانية

وفاة 22 شخصا بتدهور حافلة في واد سحيق في كشمير

التربية توضح حول أسباب قرار تقديم موعد الامتحانات النهائية

الهيئات الثقافية بإربد تنظم أمسية شعرية

الأربعاء، 03-11-2021 07:13 م

بلدية الطفيلة تنفذ حملات نظافة ضمن مبادرة بسواعدنا

8202114161259891314303


الوكيل الاخباري - أعلنت بلدية الطفيلة الكبرى، اليوم الأربعاء، أنها أنهت المرحلة الثانية من عمليات تنظيف مجاري الأودية والسيول وخطوط تصريف مياه الأمطار ومداخل ومخارج العبارات، فضلا عن الشوارع والساحات العامة والجزر الوسطية ضمن حملة "بسواعدنا" التي أطلقها نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان .

وقال رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى نائب محافظ الطفيلة الدكتور اسماعيل الصرايرة إن هذه الحملات المتواصلة تهدف إلى تعزيز مستوى جاهزية البنية التحتية في قصبة الطفيلة لاستقبال فصل الشتاء والتعامل مع الظروف الجوية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

اختتام دورة تطوير مهارات الأدلاء السياحيين بالبلقاء

f

أكثر من 150 ألف مستفيد من خدمات منظمة النهضة (أرض)

3202117143310107804169

الهلال الأحمر الأردني يستقبل طلبات كفالات الأيتام بالطفيلة

الموانئ-البحرية

المعايطة نائبا لرئيس اتحاد الموانئ البحرية العربية

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

التربية توضح حول أسباب قرار تقديم موعد الامتحانات النهائية

1120211114317875078356

الهيئات الثقافية بإربد تنظم أمسية شعرية

أخبار متعلقة
مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

وزير العمل يتفقد الفروع الإنتاجية لصناعة الألبسة بالطفيلة ومعان

daf75a2e-8b9e-46e1-86aa-24f3f60c570d_16x9_1200x676

حظيرة مخصصة للكلاب الضالة في الطفيلة

1020212611843376149068

فصل الكهرباء عن مناطق بالطفيلة الاربعاء

1020212419475527402117

بدء فعاليات ملتقى ماجستير الأنظمة السيبرانية بالطفيلة

كهرباء 2

فصل الكهرباء عن مناطق بالطفيلة الثلاثاء

1020211783958129308719

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الأحد 24/ 10/ 2021- أسماء