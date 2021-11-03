بلدية الطفيلة تنفذ حملات نظافة ضمن مبادرة بسواعدنا

الوكيل الاخباري - أعلنت بلدية الطفيلة الكبرى، اليوم الأربعاء، أنها أنهت المرحلة الثانية من عمليات تنظيف مجاري الأودية والسيول وخطوط تصريف مياه الأمطار ومداخل ومخارج العبارات، فضلا عن الشوارع والساحات العامة والجزر الوسطية ضمن حملة "بسواعدنا" التي أطلقها نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان .



وقال رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى نائب محافظ الطفيلة الدكتور اسماعيل الصرايرة إن هذه الحملات المتواصلة تهدف إلى تعزيز مستوى جاهزية البنية التحتية في قصبة الطفيلة لاستقبال فصل الشتاء والتعامل مع الظروف الجوية.

اضافة اعلان