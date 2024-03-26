بلدية غرب إربد تعيد النظر بموضوع رخص المهن

الوكيل الاخباري - قرر مجلس بلدي بلدية غرب اربد في اجتماعه الذي عقد اليوم الاثنين، برئاسة رئيس البلدية جمال البطاينة وحضور أعضاء المجلس، إعادة النظر بموضوع رخص المهن.

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وأوعز الرئيس البطانية للكادر الاداري والعاملين بقسم رخص المهن بضرورة وضع التدابير اللازمة وتبسيط الاجراءات التي من شأنها أن تخفف وتذلل العقبات أمام المواطنين والتجار وذلك بهدف تخفيف الأعباء الواقعة على كاهل المواطنين وأصحاب المشاريع التي لا تتجاوز رأسمالها ألف دينار.