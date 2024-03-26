الثلاثاء 26-03-2024
الوكيل الاخباري
 

بلدية غرب إربد تعيد النظر بموضوع رخص المهن

ندوة بمناسبة معركة الكرامة وعيد الأم في الرصيفة

ورشة عمل حول الأمن الغذائي في إربد

قطر ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار بغزة

البرلمان العربي يرحب بتبني مجلس الأمن لقرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة

بوتين: الهجوم الإرهابي بموسكو نفذه إسلاميون متشددون يحاربهم العالم الإسلامي

الصفدي يؤكد أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

توجيهات من رئيس هيئة الأركان بشأن المتقاعدين العسكريين

هذا ما فعله رجال الأمن وقت الغروب - صور

الامن العام يتعامل مع مشاجرة في عمان

الثلاثاء، 26-03-2024 12:27 ص

بلدية غرب إربد تعيد النظر بموضوع رخص المهن

1


الوكيل الاخباري - قرر مجلس بلدي بلدية غرب اربد في اجتماعه الذي عقد اليوم الاثنين، برئاسة رئيس البلدية جمال البطاينة وحضور أعضاء المجلس، إعادة النظر بموضوع رخص المهن.

اضافة اعلان


وأوعز الرئيس البطانية للكادر الاداري والعاملين بقسم رخص المهن بضرورة وضع التدابير اللازمة وتبسيط الاجراءات التي من شأنها أن تخفف وتذلل العقبات أمام المواطنين والتجار وذلك بهدف تخفيف الأعباء الواقعة على كاهل المواطنين وأصحاب المشاريع التي لا تتجاوز رأسمالها ألف دينار.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

ندوة بمناسبة معركة الكرامة وعيد الأم في الرصيفة

اربد

ورشة عمل حول الأمن الغذائي في إربد

الصفدي 2

الصفدي يؤكد أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

0

توجيهات من رئيس هيئة الأركان بشأن المتقاعدين العسكريين

0

هذا ما فعله رجال الأمن وقت الغروب - صور

الأمن العام

الامن العام يتعامل مع مشاجرة في عمان