بلدية مؤاب تناقش عددا من القضايا الخدمية التي تهم المجتمع المحلي

الوكيل الاخباري - ناقشت بلدية مؤاب الجديدة اليوم السبت، عددا من القضايا الخدمية التي تهم المجتمع المحلي بحضور اللجنة الشبابية والإعلامية والتطويرية للبلدية ومشاركة شباب قياديين من أبناء المجتمع المحلي.



وأكد رئيس البلدية المهندس أحمد الطراونة الذي ترأس الاجتماع أهمية دور البلدية في التنمية والاستثمار، وصولا إلى أعلى معايير الخدمة للمواطنين خصوصا في ظل ظروف جائحة كورونا التي أثرت تأثيرا واضحا على مختلف القطاعات في المملكة.

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