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الأربعاء، 07-09-2022 07:44 م

استحداث مجلس خدمات لبلديات جرش

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم، اليوم الأربعاء، إن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، وافق على استحداث مجلس خدمات مشتركة لمساندة بلديات محافظة جرش.

وأضاف لـ (بترا) أنه استنادا للصلاحيات المخولة للوزير كريشان بموجب أحكام المادة 33 من قانون الإدارة المحلية، فقد قرر إنشاء مجلس خدمات مشتركة لمحافظة جرش اعتبارا من اليوم.

وأشار العتوم إلى أن المجلس يرأسه علي الدلكي، ويضم ممثلين عن بلديات: جرش، وبرما، وباب عمان، والنسيم، والمعراض.

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