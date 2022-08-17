تجارة الأردن: أسعار الزي والحقائب المدرسية مشابهة للعام الماضي

الوكيل الاخباري-

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توقع ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، الأربعاء، زيادة الحركة الشرائية على الزي المدرسي والحقائب المدرسية مع قرب بدء العام الدراسي المقبل الذي يأتي من دون قيود صحية مرتبطة بجائحة كورونا.وحول متوسط الأسعار في السوق المحلي قال القواسمي إن أسعار الزي المدرسي الرسمي لكلا الجنسين تتراوح من 5-10 دنانير، والحقائب المدرسية من 3-10 دنانير، مشيرا إلى أن السعر يختلف بحسب جودة المنتج.يبدأ العام الدراسي 2023/2022 لطلبة المدارس الأربعاء 31 آب/أغسطس 2022، وفقا لوزارة التربية والتعليم.وبين القواسمي أن الزي المدرسي هو صناعة محلية.تختلف ألوان الزي المدرسي لكلا الجنسين وفق المرحلة الدراسية. إذ ترتدي الإناث في المدارس الحكومية "مراييل" زرقاء اللون للمرحلة الابتدائية، وخضراء للمرحلتين الإعدادية والثانوية. ويرتدي الذكور بنطالا وسترة زرقاء في المرحلة الابتدائية، وذات لون بني رمادي"بيج" في المرحلتين الإعدادية والثانوية.