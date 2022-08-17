الخميس 18-08-2022
الوكيل الاخباري

فرحة طلبة التوجيهي 2022

هادي هشام العمري مبارك النجاح

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

ولي العهد بمناسبة خطوبته: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

هناندة: 44 مليون محاولة دخول على موقع نتائج التوجيهي قبل تفعيله

اب وابنه ينجحان معاً بالتوجيهي.. تعرف على قصة ناصر وعبدالله

قراءة في نتائج التوجيهي.. الإناث والعاصمة عمّان الأوفر حظا بقائمة الأوائل

الأربعاء، 17-08-2022 11:54 ص

تجارة الأردن: أسعار الزي والحقائب المدرسية مشابهة للعام الماضي

8202114142730629257219


الوكيل الاخباري- توقع ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، الأربعاء، زيادة الحركة الشرائية على الزي المدرسي والحقائب المدرسية مع قرب بدء العام الدراسي المقبل الذي يأتي من دون قيود صحية مرتبطة بجائحة كورونا.اضافة اعلان


وحول متوسط الأسعار في السوق المحلي قال القواسمي إن أسعار الزي المدرسي الرسمي لكلا الجنسين تتراوح من 5-10 دنانير، والحقائب المدرسية من 3-10 دنانير، مشيرا إلى أن السعر يختلف بحسب جودة المنتج.

يبدأ العام الدراسي 2023/2022 لطلبة المدارس الأربعاء 31 آب/أغسطس 2022، وفقا لوزارة التربية والتعليم.

وبين القواسمي أن الزي المدرسي هو صناعة محلية.

تختلف ألوان الزي المدرسي لكلا الجنسين وفق المرحلة الدراسية. إذ ترتدي الإناث في المدارس الحكومية "مراييل" زرقاء اللون للمرحلة الابتدائية، وخضراء للمرحلتين الإعدادية والثانوية. ويرتدي الذكور بنطالا وسترة زرقاء في المرحلة الابتدائية، وذات لون بني رمادي"بيج" في المرحلتين الإعدادية والثانوية.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (13)

بحث إقامة فندق سياحي تراثي في السلط

1120212110598873149457

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

ففففف

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

82022141446297032807

الخارجية تعزي بضحايا فيضانات السودان

image_750x422_5e1041e5ab7c1

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

pic_131680

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

أخبار متعلقة
قرطاسية وأدوات مدرسية في إحدى المكتبات التجارية بعمان-(تصوير_ امجد الطويل)

ارتفاع أسعار القرطاسية المدرسية

1439043487

إعمار الشوبك تنفذ أنشطة بيئية ومجتمعية

عويس

وزير التربية والتعليم: إعلان موعد دوام المدارس رسمياً غداً

4044d9b9547041e0e1ff3a02df11c5be_Untitled

متى يلمس المواطن الأردني انخفاض أسعار المواد الغذائية ؟

M63A8879

تربية الجيزة تكرم مدارس حققت الإعتماد الصحي

هل_اللبن_يرفع_الضغط

الصناعة والتجارة توضح حول رفع أسعار الألبان