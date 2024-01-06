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السبت، 06-01-2024 09:32 م

تجارة الزرقاء تناقش المشاكل التي تواجه القطاعات التجارية

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الوكيل الاخباري - نظمت غرفة تجارة الزرقاء، اليوم السبت لقاء بين ممثلي القطاعات التجارية في غرفة تجارة الأردن وأعضاء المجلس الاستشاري للغرفة لمناقشة المشاكل التي تواجه القطاعات التجارية ووضع التوصيات المناسبة بشأنها لحلها، من خلال ممثلي القطاعات في غرفة تجارة الأردن.

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وأكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، خلال اللقاء الذي جرى في مقر الغرفة، وجمع ممثلي الغرف التجارية في إيجاد الحلول المناسبة للتحديات والصعوبات التي تواجه القطاعات التجارية في محافظة الزرقاء، مشيداً بدور ممثلي القطاعات التجارية في المملكة والجهود التي يبذلونها لتقليل التحديات والنهوض بالاقتصاد الوطني، لا سيما في الظروف الاقتصادية الراهنة.

 

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