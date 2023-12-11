إطلاق مبادرة لجنة أعوان المرور في الزرقاء

الوكيل الاخباري - انطلقت، اليوم الاثنين، في مدرسة أم كلثوم الثانوية للبنات في الزرقاء، مبادرة بعنوان: "لجنة أعوان المرور"، برعاية مندوب مدير شرطة الزرقاء رئيس مركز أمن طارق المقدم علاء حجيلة.



وتهدف المبادرة التي نظمها أعضاء المجلس الأمني المحلي لمركز أمن طارق، بالشراكة مع الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق/ الزرقاء، والشرطة المجتمعية بالزرقاء، إلى التوعية وتعزيز الثقافة المرورية والتعريف بالتعديلات الجديدة على قانون السير الجديد.



وجرى إطلاق المبادرة بحضور مندوب مدير تربية الزرقاء الأولى هاشم الزيود ورئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق بالزرقاء عامر الوظائفي ورئيس فرع الشرطة المجتمعية النقيب هايل العجارمة ومديرة المدرسة رابعة التميمي.

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