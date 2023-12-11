اتحاد المؤرخين في الزرقاء ينظم ندوة حول تاريخ غزة هاشم

الوكيل الاخباري - نظم اتحاد المؤرخين في تراث القبائل بالتعاون مع جامعتي الهاشمية وآل البيت وعدد من الهيئات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني في محافظة الزرقاء، ندوة علمية تضامنية مع قطاع غزة الصامد بوجه الاحتلال الإسرائيلي.



كما تأتي الندوة تأييداً لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

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