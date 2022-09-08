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الخميس، 08-09-2022 11:45 ص

تحذير للاردنيين من رسائل احتيال حول ايداع مبالغ كبيرة

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

 

وصل "الوكيل الاخباري" رسائل من مواطنين تدعي وجود مبالغ مالية كبيرة في حسابات منحت لهم

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من جهتها أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، اليوم الخميس أن  عددا من الرسائل تصل إلى مشتركين من جهات خارجية ومن مصادر مجهولة وخصوصا من أرقام دولية بوجود مبالغ مالية كبيرة في حسابات منحت لهم تعتبر رسائل اقتحاميه واحتيالية.


وقالت الهيئة لـ "الوكيل الاخباري" أن على المشترك أن يقوم بحجب الارقام التي ترسل هذه الرسائل وعدم التجاوب معها أو الرد عليها بتاتاً فور وصولها. 

واشارت إلى أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تصدر بشكل مستمر رسائل توعية على موقعها الإلكتروني بالإضافة إلى منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتنبيه المستفيدين لأخذ الحيطة والحذر من وسائل الاحتيال المالي وسرقة البيانات والمعلومات.


وبينت أن الهيئة قامت بوقت سابق بالتوعية بضرورة عدم التجاوب مع الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني أو أي من المكالمات الدولية أو تلك التي تصل عبر تطبيقات التراسل الفوري المختلفة ومنها على سبيل المثال لا الحصر (Whatsapp) من قبل جهات مجهولة المصدر غير معلومة لدى المستفيد والتي تتضمن وعوداً بالربح أو مكافئات مالية وهمية أو طلب المساعدة الإنسانية أو الإفصاح عن معلومات بنكية أو شخصية.

 




 

 


 

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