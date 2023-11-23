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فتح معبر رفح أمام عودة الفلسطينيين إلى غزة الجمعة

الخميس، 23-11-2023 10:36 ص

تحذير من الجرائم الإلكترونية للمواطنين: لا تشاركوا هذه البيانات عبر الواتساب

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الوكيل الإخباري - حذر رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية أنس العجارمة، من التعامل مع رسائل مجهولة المصدر، خصوصاً فيما يتعلق بالبيانات المصرفية والبنكية.

وقال العجارمة، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، إن وحدة الجرائم تلقت الكثير من الشكاوى والبلاغات من أردنيين ومقيمين، بخصوص محاولات لاختراق تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب".

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ودعا العجارمة إلى عدم مشاركة البيانات المصرفية والمعلومات المالية مع أي شخص آخر، خصوصاً البنكية، إذ يتم استغلالها لاحقاً وبالتالي يتعرض الشخص إلى النصب والاحتيال.


وأوضح أنه تم التعاون مع جمعية البنوك والبنك المركزي من أجل توعية المواطنين، عبر رسائل تحذيرية للمواطنين شأنها الحيلولة دون الوقوع في مصيدة المحتالين.

 




 

 


 

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