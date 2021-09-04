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تخفيض قيمة اشتراكات الضمان مرتبطة بتعديل القانون

السبت، 04-09-2021 02:36 م

تخفيض قيمة اشتراكات الضمان مرتبطة بتعديل القانون

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أن تخفيض قيمة اشتراكات الضمان مرتبط بإجراء تعديل على قانون الضمان ولن يكون حكما عاما وإنما مرتبط بظروف اقتصادية. 

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وأضاف المجالي لـ " الوكيل الإخباري" أن المؤسسة بصدد رفع مشروع القانون لمجلس الإدارة للسير في مراحل إقراره وتخفيض قيمة الاشتراك .


وكانت قد وضعت الحكومة أمام جلالة الملك خطة جديدة من ضمنها تعديل قانون الضمان مما يساهم في تسريع إقراره و التخفيف على المواطنين.

 

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