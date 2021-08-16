الملك يوجه لإرسال مساعدات طبية إلى لبنان

الوكيل الإخباري - تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الاثنين، طائرة مساعدات طبية الى الشعب اللبناني، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ووزارة الصحة.

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وتحمل الطائرة أدوية ومستلزمات طبية، حيث سيتم ايصالها الى الجهات المعنية في لبنان الشقيق، نظرًا للظروف التي يمر بها حاليا.



وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، إنه "تنفيذا للتوجيهات الملكية، تم التواصل مع وزارة الصحة لتأمين المواد والمستلزمات الطبية، والتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، لتأمين ارسال طائرة المساعدات، للوقوف إلى جانب الأشقاء اللبنانيين".



وكانت الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية، أرسلت، منذ اندلاع ازمة مرفأ بيروت، خمس طائرات، تنوعت فيها المساعدات من مواد اغاثية ومولدات كهربائية ومواد طبية وأدوية ومواد غذائية.

