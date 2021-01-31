الأحد 31-01-2021
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الأحد، 31-01-2021 06:17 م

ترخيص 184 منشأة لعرض وبيع السجائر الإلكترونية

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، إن المؤسسة تقوم بأداء دورها الرقابي والتنظيمي على التبغ ومنتجاته ومدخلات الإنتاج ومستلزماتها للتأكد من مطابقتها للمعايير العالمية والمواصفات والمقاييس الأردنية الخاصة بهذه المواد، كما تقوم بأداء الدور الرقابي على المنشآت التي تتداول منتجات التبغ بكافة أشكاله للتأكد من التزامها بشروط عرض وبيع هذه المنتجات الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
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وأضاف الدكتور مهيدات، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن المؤسسة قامت بترخيص 184 منشأة لعرض وبيع وتجارة وتخزين الأجهزة الإلكترونية والسائل الإلكتروني والتبغ المسخن في كافة مناطق المملكة، إضافة إلى إعداد شروط عرض وبيع وتخزين منتجات السجائر الإلكترونية والسائل ومنتجات التبغ المسخنة إلكترونياً واعتمادها حسب الأصول والعمل بمضمونها وإعداد مسودة التعليمات الخاصة بترخيص مصانع التبغ والمعسل والنيكوتين بما فيها الإلكترونية وإعداد نماذج خاصة للخدمات المقدمة من قبل الوحدة متضمنة الأوراق الرسمية المطلوبة لكل خدمة.

 




 

 


 

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