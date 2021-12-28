ترقيات واسعة في جامعة اليرموك - أسماء

الوكيل الإخباري - قرر مجلس عمداء جامعة اليرموك ترقية كل من الدكتور محمد الجمل من قسم أصول الدين، والدكتور يوسف الشريفين من قسم الفقه وأصوله في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، والدكتور أكرم رواشدة من قسم السياحة والسفر في كلية السياحة والفنادق، و الدكتور جهاد الجرارحه، من قسم الإحصاء في كلية العلوم، إلى رتبة أستاذ.

اضافة اعلان



كما قرر المجلس، ترقية كل من الدكتور عبدالمهدي المومني من قسم هندسة الحاسوب في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، و الدكتور خالد هيلات من قسم التسويق في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، و الدكتورة بتول المحيسن من قسم اللغات الحديثة في كلية الآداب، والدكتورة أسماء منيص من قسم العلوم الطبية السريرية في كلية الطب، والدكتور ضرار العمري من قسم الصيدلانيات والتقنية الصيدلانية في كلية الصيدلة، والدكتور فارس مطالقة من قسم الهندسة المدنية في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، إلى رتبة أستاذ مشارك.



وتقرر تعيين كل من الدكتور قاسم الحموري رئيسا لقسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، والدكتورة أحلام مطالقة شاغلا لكرسي باهانج للدراسات الإسلامية والبحث العلمي، و تكليف الدكتور عبد الخطايبه القيام بأعمال مدير مركز الاعتماد وضمان الجودة، بالإضافة إلى وظيفته كمستشار لرئيس الجامعة لشؤون الاعتماد وضمان الجودة، ومديرا لدائرة التنمية والتخطيط.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة