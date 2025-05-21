إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي وبلجيكا تطالب بتوضيحات بعد إطلاق النار باتجاه دبلوماسيين في جنين

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الوكيل الإخباري- استدعى وزير الخارجية الإيطالي، الأربعاء، السفير الإسرائيلي بشأن واقعة إطلاق النار تجاه دبلوماسيين في جنين. اضافة اعلان





وفي سياق متصل، طالب وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو اسرائيل الأربعاء، بـ"توضيحات مقنعة" بعد عيارات نارية تحذيرية أطلقها جنود اسرائيليون واستهدفت بحسب قوله "عشرين دبلوماسيا" في الضفة الغربية المحتلة، بينهم بلجيكي.



وقال بريفو عبر منصة اكس إن الدبلوماسي البلجيكي "بخير لحسن الحظ"، مؤكدا أن "هؤلاء الدبلوماسيين كانوا يقومون بزيارة رسمية لجنين تم تنسيقها مع الجيش الاسرائيلي ضمن موكب يضم عشرين مركبة يمكن تحديد هويتها بوضوح".