تركيا تصادق على اتفاقية التعاون الاقتصادي مع الأردن

الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن تركيا صادقت على اتفاقية التعاون الاقتصادي مع الأردن.

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وأضاف، خلال تصريحات صحفية مع وزير خارجية جمهورية تركيا مولود جاويش أوغلو في عمّان، أن "اتفاقية التعاون الاقتصادي مع تركيا ستفتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين".



وأكد الصفدي تضامن الأردن مع الأشقاء في تركيا في مواجهة الحرائق التي اندلعت فيها.



وأضاف "عقدنا اجتماعات موسعة ركزت أساسا على العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، واتفقنا على أن يقوم المختصون في وزارة الخارجية في البلدين وفي الوزارات المعنية على وضع خارطة طريق لتحديد أولويات التعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة".



"على مستوى العلاقات الثنائية، نتحدث عن تعاون اقتصادي وتعاون ثقافي وآخر في مجال التعليم، وفي مجال مكافحة كورونا، وكل هذه القضايا ستكون محل بحث موسع خلال زيارة الوزير التركي للأردن، وهناك لقاءات ستتبع بين المسؤولين المعنيين من البلدين"، بحسب الصفدي.



الوزيران، بحثا سبل توسعة آفاق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة والمستجدات الإقليمية.