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السبت، 25-12-2021 07:17 م

تسجيل 12 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في الاردن

كورونا الوكيل


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 12 إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" في المملكة.

وقال مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل لـ 33 حالة، وهي مجموع الحالات التي قامت الوزارة بالإعلان عنها خلال الأيام الماضية. وأكد الدكتور البلبيسي، أن وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالات يتم تأكيد إصابتها تباعاً وبكل شفافية.

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