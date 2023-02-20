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الإثنين، 20-02-2023 02:45 م

تشكيلات وتنقلات إدارية في الأمانة - أسماء

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الوكيل الإخباري - قرر أمين عمان، الدكتور يوسف الشواربة، إجراء تشكيلات إدارية واسعة على مستوى الادارة العليا، شملت نقل مستشارين وتكليف نواب لمدير المدينة وتكليف مديرين تنفيذيين ومديري دوائر.

وقرر الشواربة تكليف المستشار المهندسة غدير الحمود بوظيفة نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونقل المدير التنفيذي لمديرية التخطيط المهندس مازن ابراهيم الكردي لوظيفة مستشار على مكتب مدير المدينة، وتكليف المهندسة ريما عودة بوظيفة المدير التنفيذي للتخطيط، وتكليف المهندس أيمن النجداوي بوظيفة مدير لدائرة المخطط الشمولي.

كما قرر الشواربة نقل العديد من رؤساء الأقسام وتكليفهم كمديرين لدوائرة مختلفة، كما هو مبيّن أدناه.

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