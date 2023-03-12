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الأحد، 12-03-2023 06:59 م

تعرف على الفرقة التي شاركت في زفاف الأميرة إيمان

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الوكيل الاخباري - شاركت فرقة معان للفلكلور الشعبي اليوم في حفل زفاف سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، على السيد جميل ألكساندر ترميوتس.

وتتبع فرقة معان للفلكلور الشعبي لوزارة الثقافة الأردنية، وتمتلك كفاءة وطاقة إبداعية وتعبيرية في عرض ألوان السامر الأردني البدوي؛ مثل الجوفيات المعانية والتسعاوية وزفة العريس والسحجة.

وتعتبر فرقة معان للفلكلور الشعبي من الفرق المتميزة التي أخذت على عاتقها ومنذ تأسيسها نشر التراث الأردني الأصيل، وتراث مدينة معان بصورته الصحيحة والصادقة.

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