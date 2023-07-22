تعرف على عدد مستخدمي وسائل التواصل في الأردن

الوكيل الاخباري - أظهرت دراسة حديثة أن ما يقرب من خمسة مليارات شخص، أي ما يزيد عن 60% من سكان العالم، يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي.



ويمثل ذلك زيادة بنسبة 3,7% مقارنة بالعام الماضي، بحسب حسابات شركة الاستشارات الرقمية "كيبيوس" في تقريرها ربع السنوي الأخير .



وبات عدد مستخدمي الشبكات الاجتماعية يناهز عدد مستخدمي الإنترنت البالغ 5,19 مليار شخص والذي يشكّل 64,5% من سكان العالم.



محليا وبحسب موقع عالمي متخصص يوجد في الأردن 6.61 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي في يناير 2023.

اضافة اعلان