تعرف على عدد مستخدمي وسائل التواصل في الأردن

الوكيل الاخباري - أظهرت دراسة حديثة أن ما يقرب من خمسة مليارات شخص، أي ما يزيد عن 60% من سكان العالم، يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي.
ويمثل ذلك زيادة بنسبة 3,7% مقارنة بالعام الماضي، بحسب حسابات شركة الاستشارات الرقمية "كيبيوس" في تقريرها ربع السنوي الأخير .
وبات عدد مستخدمي الشبكات الاجتماعية يناهز عدد مستخدمي الإنترنت البالغ 5,19 مليار شخص والذي يشكّل 64,5% من سكان العالم.
محليا وبحسب موقع عالمي متخصص يوجد في الأردن 6.61 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي في يناير 2023.
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