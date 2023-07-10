الحكومة: تدريس التربية الإعلامية في المدارس العام المقبل

الوكيل الإخباري - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن بدء تدريس التربية الإعلامية في مدارس المملكة العام الدراسي المقبل والأردن صاحب الريادة في هذا المجال.



وأضاف الشبول في تصريحات تلفزيونية، أن عمان تستضيف اجتماعاً لسبع دول عربية لبحث التفاوض مع شركات الإعلام الدولية.

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وأوضح إن الاستراتيجية العربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية تستهدف انصاف المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، مضيفاً أن الاستراتيجية العربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية تستهدف المحافظة على الثقافة العربية والإسلامية واحترام الأديان على شبكة الإنترنت .



ونوه إلى أنه تأخر التفاوض العربي مع شركات الإعلام الدولية ومنصات البث الرقمي أضاع حقوقاً سياسياً وقيمية عربية.



وقال إن سوق الإعلان العربي يخسر من 2 الى 3 مليار دولار سنوياً لصالح وسائل التواصل الاجتماعي .

