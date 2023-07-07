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الجمعة، 07-07-2023 04:48 م

80 فرصة عمل ضمن مشروع العمل مقابل الأجر - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية زراعة لواء الكورة غربي إربد، عن توفر 80 فرصة عمل مؤقتة للذكور والإناث ضمن المرحلة السادسة من مشروع العمل مقابل الأجر الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بتمويل من البنك الألماني للتنمية وإعادة الإعمار.

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وذكرت المديرية في بيان، أن التقدم لفرص العمل في المشروع البالغة مدته 3 أشهر، متاح في مديرية زراعة الكورة اعتباراً من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الثلاثاء 11 من الشهر الحالي.


وأشارت إلى أن التقدم لفرص العمل المتاحة في القطاع الزراعي ينحصر فقط للمقيمين ضمن نطاق بلدات وقرى بلدية برقش (كفر راكب وكفر عوان وجديتا وبيت ايدس وكفر ابيل)، وسيكون مناصفة للأردنيين واللاجئين السوريين بحد أدنى بنسبة 30 بالمئة للإناث، و5 بالمئة للأشخاص ذوي الإعاقة مع منح الأولية لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية وأسرهم .


ودعت المديرية الراغبين بالتقدم لتلك الفرص إلى الاطلاع على صفحة “مديرية زراعة لواء الكورة “على وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على مواصفات ومزايا العمل والشروط المطلوبة . 

 




 

 


 

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