الخميس 30-09-2021
الوكيل الاخباري

تعليمات جديدة للمنح والقروض في الجامعات

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الخميس، 30-09-2021 04:34 م

تعليمات جديدة للمنح والقروض في الجامعات

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الوكيل الاخباري– اصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس، تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية.

وبحسب التعليمات، تغطي المنحة الكاملة رسوم الساعات الدراسية المعتمدة للخطة الأكاديمية للتخصص الموفد إليه الطالب، وتغطي المنحة الجزئية أو القرض ما لا يزيد على 45 ساعة معتمدة، ولا يجوز للطالب الذي استفاد سابقا من أي منحة كاملة من أي جهة أن يستفيد من دعم الصندوق.

ويحدد العدد الإجمالي للمنح الجزئية والقروض الممنوحة سنويا وفق المعادلة الآتية (مجموع الموارد المالية المخصصة للصندوق للسنة المالية اللاحقة/متوسط تكلفة 45 ساعة معتمدة-مجموع عدد المنح الكاملة لإقليمي الشمال والوسط ومنح الدبلوم).

كما يوزع العدد الإجمالي للمنح والقروض بنسبة 40 بالمئة للمنح الجزئية والباقي للقروض.

وتستخدم التقسيمات الإدارية المعتمدة لألوية المملكة ويتم إضافة لواء اعتباري للطلبة الحاصلين على ما يعادل الثانوية العامة الأردنية من داخل المملكة أو خارجها وتضاعف حصة المحافظة التي لا يوجد بها ألوية؛ وذلك لأغراض توزيع المنح الجزئية أو القروض.

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